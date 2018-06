Braccio di ferro nel Mediterraneo Lifeline, si delinea "soluzione europea". Portavoce del governo francese Griveaux: "Sbarco a Malta" Finora né in Italia né in alcun altro porto europeo la nave della Ong aveva trovato accoglienza. L'imbarcazione ha passato un'altra notte in mare senza sapere dove approdare. "E' una nave fuorilegge - sono le lapidarie parole di Matteo Salvini - e non sarà un porto italiano ad accoglierla"

Condividi

Dopo giorni di incertezza possibile svolta nella tormentata vicenda della Lifeline. Complice anche il peggioramento delle condizioni meteo la nave della Ong tedesca ha sempre più urgente bisogno di assistenza e la soluzione potrebbe essere "creativa", in un nuovo spirito europeo.



La soluzione "europea": Malta

Una "soluzione europea sembra emergere" per la nave Lifeline bloccata nel Mediterraneo con 234 migranti a bordo, con un possibile sbarco a Malta. Lo ha dichiarato il portavoce del governo francese Benjamin Griveaux. "Nel momento in cui vi parlo, una soluzione europea sembra delinearsi - ha spiegato a radio Rtl - si tratta di uno sbarco a Malta".



Porti finora chiusi

Finora né in Italia né in alcun altro porto europeo la nave della Ong aveva trovato accoglienza. L'imbarcazione ha passato un'altra notte in mare senza sapere dove approdare. "E' una nave fuorilegge - sono le lapidarie parole di Matteo Salvini - e non sarà un porto italiano ad accoglierla".



L'altro vicepremier, però, non aveva escluso questa possibilità. "Se Spagna, Francia o Malta non aprono i porti alla nave, la farà entrare l'Italia - dice Luigi di Maio - ma poi sarà "sequestrata". Ha una "bandiera falsa e ha fatto una cosa scorretta, opponendosi al salvataggio della Guardia Costiera libica", aggiunge il leader politico del M5s. "Una cosa sono i salvataggi in mare, altra è il traghettamento".



La situazione della Lifeline sta rischiando di deteriorarsi ulteriormente anche a causa del peggioramento delle condizioni meteo e di vento e pioggia che già ieri hanno imperversato sulla nave costringendo l'equipaggio a cambiare i piani. Ieri Alex Steier, un rappresentante della Ong tedesca, aveva annunciato da Dresda la volontà di chiedere accoglienza a Parigi. Ma poi ha dovuto far retromarcia proprio a causa del maltempo: "l'opzione Francia resta possibile ma a causa delle condizioni meteo non sarà né oggi, né domani".