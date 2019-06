Borse europee piatte, rimbalza il prezzo del petrolio

di Fabrizio Patti Apertura ondivaga delle borse europee, che aprono in calo seguendo il trend ribassista iniziato ieri e continuato a Wall Street e poi nella notte sui mercati asiatici. Dopo pochi minuti dall'apertura si sono riportate attorno alla parità. Milano ora segna +0,06%. Londra +0,10%, di poco negative le piazze di Francoforte e Parigi.Tra i settori a Milano, giù banche (-0,43%) e su le utilities (+0,90%) e i titoli petroliferi (+0,40%).Le aspettative di una domanda in rallentamento e le riserve negli Stati Uniti maggiori delle attese ieri hanno portato il petrolio Brent sotto i 60 dollari, in calo del 4% ai minimi da 5 mesi. Oggi però forte rimbalzo, +2,90% e prezzo a 61,70 dollari al barile. A far salire i valori la notizia di un incidente che ha coinvolto due petroliere nel golfo dell'Oman.Lo spread è a 267 punti, con rendimento del Btp in discesa di un punto base al 2,42% e quello del Bund in calo, ora al -0,25%. Oggi ci saranno emissioni di titoli di Stato a medio-lunga scadenza per circa 6 miliardi di euro. E i mercati aspettano l'Eurogruppo che si occuperà della procedura di infrazione contro l'Italia per debito eccessivo.Nel corso della mattina usciranno i dati di aprile sulla produzione industriale europea e di maggio sull'inflazione tedesca.