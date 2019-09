New York Lirica nei guai. Dopo Domingo, Grigolo: tenore sospeso dal Met Opera dopo accusa di molestie Avrebbe palpato una corista durante un tour della Royal Opera House in Giappone. Sospensione immediata da tutte le recite in programma in attesa dell'esito dell'indagine a Londra. Poche ore prima, il ritiro di Placido Domingo in seguito a ripetute accuse di molestie sessuali

Placido Domingo via da tutte le esibizioni al Metropolitan Opera di New York. La decisione, annunciata congiuntamente dal teatro e dal celebre tenore spagnolo, arriva dopo le ripetute accuse di molestie sessuali da parte di diverse donne nei confronti del 78enne. La notizia è stata diffusa a poche ore dal momento il cui il re dell'opera avrebbe dovuto calcare il palcoscenico del Met per interpretare il 'Macbeth' di Giuseppe Verdi. "Placido Domingo ha accettato di ritirarsi da tutte le future esibizioni al Met, con effetto immediato", ha precisato l'Opera in una dichiarazione, affermando che la star ha concordato sul fatto di "avere la necessità di dimettersi".

Intanto, quasi in contemporanea, stando a quanto riporta la Abc, il Met ha annunciato la sospensione del tenore Vittorio Grigolo. Lo stesso era già stato stoppato dalla Royal Opera House che ha avviato un'indagine in merito a comportamenti inappropriati tenuti da Grigolo durante un'esibizione a Tokyo.

Domingo - che è stato direttore di alcuni dei teatri lirici più prestigiosi del mondo, e ha debuttato al Met all'età di 27 anni, quasi mezzo secolo fa - ha confermato la dichiarazione del teatro spiegando di aver "chiesto di ritirarsi". "Contesto fortemente le recenti accuse mosse nei miei confronti e sono preoccupato da un clima in cui le persone vengono condannate senza un giusto processo", ha detto il cantante, attualmente accusato di molestie da parte di 20 donne. Ma "dopo aver riflettuto, credo che la mia apparizione in questa produzione di 'Macbeth' potrebbe distrarre dal duro lavoro dei miei colleghi sia sul palco sia dietro le quinte", ha aggiunto. "Di conseguenza, ho chiesto di ritirarmi e ringrazio la direzione del Met per aver accolto con gentilezza la mia richiesta", ha concluso, spiegando di considerare la prova generale la sua "ultima esibizione sul palco del Met".Ad agosto AP aveva raccolto le testimonianze di otto cantanti liriche e una ballerina nelle quali si raccontava di molestie risalenti agli anni '80. In seguito, sempre l'agenzia, ha rivelato le accuse di altre undici donne. Da quel momento, diversi teatri, fra cui a Philadelphia Orchestra e la San Francisco Opera, hanno subito cancellato le sue prossime esibizioni. Lo stesso ha fatto la Dallas Opera per il gala di marzo 2020. La Los Angeles Opera, di cui Domingo è stato direttore generale dal 2003, ha assunto un consulente esterno per indagare sulla vicenda.



Quanto a Vittorio Grigolo, considerato una vera e propria star al Met Opera, la sospensione è arrivata, come detto, a seguito di un'indagine della Royal Opera House di Londra, che ha deciso di allontanarlo temporaneamente dal palcoscenico dopo un episodio avvenuto la settimana scorsa durante un tour del teatro londinese in Giappone. Grigolo avrebbe palpato una corista durante un inchino finale davanti al pubblico e agli altri artisti. "In seguito al presunto incidente riguardante Vittorio Grigolo denunciato dalla Royal Opera House - si legge in un comunicato - il Met lo sospenderà a effetto immediato da tutte le recite in attesa degli esiti dell'indagine della Roh. Il Met non ha nessun commento da aggiungere".

La notizia della sospensione di Grigolo dalla Roh è circolata inizialmente su The Sun e si riferisce allo scorso mercoledì in chiusura del Faust di Gounod. La Royal Opera House ha ritenuto il presunto incidente avvenuto sul palcoscenico serio al punto da sostituire immediatamente il tenore italiano dal tour in Giappone, al suo posto, infatti, per l'ultima recita a Yokohama, ci sarà il tenore russo Georgy Vasiliev. "A seguito del presunto incidente del 18 settembre che riguarda Vittorio Grigolo - si legge in una dichiarazione rilasciata a Npr - la Royal Opera House ha avviato immediatamente un'indagine e il signor Grigolo è stato sospeso. Non siamo in grado di rilasciare ulteriori commenti sulla questione mentre è in corso l'indagine". Allo stesso modo, da parte di Grigolo al momento non si ha alcun commento.

Per ironia della sorte Grigolo è stato sospeso dai due teatri in cui nel 2010 fece due clamorosi debutti. Quasi un enfant prodige, Grigolo debuttò a soli 13 anni nel ruolo del pastorello in Tosca al Teatro dell'Opera di Roma, a fianco di Luciano Pavarotti. Nel 2000, a soli 23 anni, è stato il più giovane tenore nella storia italiana a cantare al Teatro alla Scala per il concerto di apertura dell'anno Verdiano, con la direzione del maestro Riccardo Muti. Oltre all'opera, Grigolo ha cercato di coltivare anche la sua passione per la musica pop portando avanti un formato sperimentato già da Pavarotti. Nel 2015 ha cantato con Brian May per una serata di gala all'Arena di Verona. L'anno dopo si è esibito con Sting, Bruce Springsteen e James Taylor alla Carnegie Hall per la biennale The Revlon Concert per il Rainforest Fund, organizzato dallo stesso Sting e da Trudie Styler. Ha anche interpretato magistralmente Caruso di Lucio Dalla, con cui ha condiviso una grande amicizia.