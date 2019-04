Listini cauti in attesa di Wall Street

Condividi

di Michela Coricelli Sono ancora deboli le borse europee in questa prima seduta della settimana, anche se i listini limano le perdite. In particolare Milano azzera i cali e torna piatta, in linea con Parigi, mentre Londra cede lo 0,10% e Francoforte si mantiene più pesante a -0,39%.A Piazza Affari riflettori puntati su Fiat Chrysler, il titolo migliore del listino a + 1,34% dopo le indiscrezioni di stampa sull'ipotesi di un accordo con Tesla per evitare le multe europee sulle emissioni. Secondo il Financial Times, attraverso un'intesa sulle auto elettriche Fca punterebbe a rientrare nei limiti europei sulle emissioni di CO2 per il prossimo anno.Sul Ftse Mib è debole invece il comparto bancario: si salvano Banca Generali in rialzo di un punto e Ubi Banca a +0,24%. Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco è stabile a 246 punti base.L'euro si rafforza leggermente e si scambia a 1,1240 contro il dollaro.Quotazioni del petrolio in rialzo, spinte dalla crisi in Libia.