Mercati Listini impaludati, spread in rialzo

Condividi

di Paolo Gila Molto tiepido il tentativo di recupero delle borse dopo la brusca frenata di ieri.L’andamento ondivago - poco sopra la parità - di Wall Street nel pomeriggio non ha ringalluzzito gli investitori che nel Vecchio Continente non hanno dato sprint agli acquisti, apparsi anzi piuttosto selettivi. In questo contesto le chiusure sono state contrastate, con Milano che ha guadagnato lo 0,30%. Londra la migliore (+0,61%) mentre Parigi ha perso lo 0,05% e Francoforte lo 0,29%.A Piazza Affari hanno ceduto terreno i bancari e i telefonici, in recupero gli industriali e i tecnologici.Completano il quadro lo spread a 257 punti base, rendimento dei nostri decennali al 2,89%. Euro stabile contro dollaro a quota 1,16 e 70.