Mercati Listini in forte calo, si teme per la crescita Usa

Condividi

di Paolo Gila Investitori dubbiosi sul recupero americano. Le parole di Jerome Powell, il governatore della Federal Reserve, secondo cui i tempi della ripresa potrebbero essere più lunghi del previsto e con maggiori difficoltà, hanno contribuito a deprimere i mercati. Ora si attende che la prossima leva sia quella fiscale, dal momento che la politica monetaria sembra aver ormai esaurito la sua creatività. Wall Street, che ha aperto con il Dow Jones in calo di un punto, affiancato dal Nasdaq a -0,5% alle 17 e 30 segna una perdita di un punto e mezzo per il Dow Jones e dello 0,91% per il Nasdaq. In Europa Parigi ha ceduto il 2,85%, seguita da Francoforte a 2,56%. Milano ha perso il 2,14% e Londra l’1 e 51%. Lo spread btp/bund è a 232 punti base con il rendimento dei nostri decennali all’1 e 79%. Euro contro dollaro a 1,08 e 50.