Lite in famiglia nel Tarantino, tre morti Un carabiniere di 53 anni ha ucciso con un colpo di pistola la sorella, il cognato e il padre. Poi ha rivolto l'arma contro se stesso e si è sparato. Il militare è ora in fin di vita

Un'immagine della cittadina

Tre morti a Sava, nell'entroterra salentino, in provincia di Taranto.E' il tragico epilogo di una lite familiare, scoppiata a quanto pare per motivi economici. Il fatto è accaduto in via Giulio Cesare, nelle vicinanze del Municipio.Un carabiniere di 53 anni ha ucciso con un colpo di pistola la sorella, il cognato e il padre. Poi ha rivolto l'arma contro se stesso e si è sparato. Il militare è ora in fin di vita.Sul posto sono i carabinieri. L'accesso alla strada è al momento bloccato.