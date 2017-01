Lite per affitto non pagato, uccide la padrona di casa Omicidio a Francavilla al Mare. Fermato. Avrebbe colpito donna

Omicidio a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti. Una donna è stata trovata morta all'interno di un appartamento.Secondo le prime informazioni, apprese dai Carabinieri, sarebbe stata uccisa da un inquilino per questioni di un affitto non pagato. L'uomo, al momento in stato di fermo, avrebbe colpito la padrona di casa alla testa.Sul posto i Carabinieri della compagnia di Chieti, il Pm e il medico legale.