Porto Sant' Elpidio Litiga con la moglie, le spara e la uccide E' accaduto in una contrada di Porto Sant'Elpidio nel Fermano

Al termine di un diverbio in casa un uomo ha sparato con un fucile contro la moglie e l'ha uccisa. E' accaduto in un'abitazione della contrada Pian di Torre di Porto Sant'Elpidio nel Fermano. Sul fatto indagano i carabinieri di Fermo.Si chiama Giuseppe Valentini l'uomo che ha ucciso la moglie, 75 anni, con due colpi, esplosi al petto e al volto con un fucile da caccia, durante un litigio. Teatro della tragedia un'abitazione isolata in campagna fuori del popoloso quartiere La Corva di Porto Sant'Elpidio.