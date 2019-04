Incidente sul lavoro Livorno, colpito in testa da ponte elevatore di una nave: morto operaio



Condividi

Un operaio di 51 anni è morto per le conseguenze di un Incidente sul lavoro. È accaduto questa mattina nel porto di Livorno. Secondo una prima ricostruzione della polizia di frontiera intervenuta sul posto, l'uomo, originario di Torre del Greco (Napoli), stava effettuando delle manovre alla guida di un muletto nel garage di una nave della compagnia Moby, attraccata alla Calata Carrara, quando si è mossa parte della struttura di un ponte elevatore che lo ha colpito alla testa.Nonostante i tentativi di rianimazione dei volontari della pubblica assistenza, il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto è intervenuto anche il pubblico ministero di turno e la capitaneria diporto oltre all'ispettorato del lavoro della Asl.