Piazza Affari accentua le perdite Lo spread Btp-Bund tedeschi sfonda quota 180 e sale ai massimi dal 2017 L'allarme dell'agenzia di rating Fitch: con il "contratto di governo" aumenta il rischio Paese

Nel giorno delle consultazioni finali al Quirinale per la nascita del governo Movimento 5 stelle-Lega, lo spread tra Btp e Bund tedeschi sfonda la soglia dei 180 punti base e chiude a quota 183, il livello più alto da giugno scorso. Il rendimento del decennale italiano è in rialzo al 2,35%.A pesare è un report dell'agenzia di rating Fitch, secondo cui il "contratto di governo" alla base di un esecutivo Lega-M5s "aumenta i rischi per il profilo di credito sovrano, in particolare attraverso un allentamento di bilancio e un potenziale danno alla fiducia".Secondo l'agenzia il contratto "è incoerente con l'obiettivo affermato di ridurre il debito pubblico", in quanto l'effetto espansivo del reddito di cittadinanza, della flat tax e della revisione della riforma Fornero "non sarebbero controbilanciati" dalla riduzione dell'evasione fiscale e dalla scure sui condoni.Nel frattempo a Piazza Affari si riaccentuano le perdite, con l'indice Ftse-Mib al meno 1,51%.