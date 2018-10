Mercati Lo spread apre in calo. In borsa avvio debole

Condividi

di Marzio Quaglino Gli esiti del vertice di governo di ieri, con la decisione di abbassare il rapporto deficit/pil, hanno contribuito a rasserenare i mercati, almeno in parte. Lo spread con i Bund tedeschi, che ieri aveva nuovamente toccato i 300 punti base, mostra segnali di raffreddamento scendendo in avvio a quota 277, mentre il rendimento del Btp decennale resta praticamente sui valori di ieri al 3,33%.La discesa dello spread ieri aveva propiziato il primo rimbalzo della borsa di Milano dopo 5 ribassi consecutivi. L’effetto non si sta ripetendo. Sulla scia del calo attorno al mezzo punto percentuale di Londra, Francoforte e Zurigo, l’indice Ftse Mib cede lo 0,28%.Da segnalare sul mercato valutario il deciso rafforzamento del dollaro. Ne fa le spese anche il cambio con l’euro che scivola a 1,1479.