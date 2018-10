Mercati Lo spread corre, borsa cauta

di Michela Coricelli Riflettori puntati sul differenziale tra Btp italiano e Bund tedesco. Lo spread schizza a 331 punti base, per poi assestarsi a 327 (con il rendimento del nostro decennale vicino al 3,7%).L'apertura delle borse è stata piuttosto incerta. Milano è partita in rosso, ma poi ha virato in territorio positivo e guadagna lo 0,10%. Londra e Parigi guadagnano circa un quarto di punto, mentre Francoforte segna +0,18%.Rimbalzi per Shanghai e Hong Kong dopo i cali di ieri, mentre Tokyo ha perso mezzo punto.Euro molto debole, si scambia a 1,1437 dollari.