Lo spread in avvio tocca quota 300. Milano apre male e poi recupera

di Marzio Quaglino Titoli di stato anche oggi sotto pressione. Lo spread con i bund tedeschi ha aperto a 300 punti base mandando giù la borsa di Milano e sul listino soprattutto i titoli bancari. Le turbolenze sono sempre legate alla manovra economica del Governo e alle contrarietà che a vari livelli l’Europa mostra rispetto ai numeri presentati dal ministro Giovanni Tria. A quasi 90 minuti dalla chiusura delle contrattazioni il differenziale con i bund tedeschi è a 290 punti base, mentre il rendimento del btp decennale supera il 3,34%.Il parziale recupero dei titoli di stato ha facilitato la ripresa della borsa milanese. L’indice Ftse Mib sta perdendo lo 0,50% dopo essere stata ben sotto l’1% in mattinata. Le vendite piovono sui titoli bancari con minor intensità rispetto ai giorni scorsi, anche se le flessioni per gli istituti di maggior peso superano il punto per cento.Nel resto d’Europa Londra, Francoforte e Parigi stanno lasciando sul terreno mezzo punto percentuale.La situazione di incertezza si fa sentire anche sul mercato valutario con l’euro che arretra sul dollaro con il cambio a 1,1533.