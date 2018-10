Lo spread scende da quota 300 e a Milano riesce il rimbalzo

Condividi

di Marzio Quaglino Ancora tensioni e volatilità hanno caratterizzato la giornata sui mercati finanziari. Alla fine però lo spread dopo una fiammata a 300 punti base è sceso fino a quota 282.La Borsa di Milano dopo 5 ribassi consecutivi è riuscita mettere a segno un dignitoso rimbalzo (+0,84%). A rasserenare, anche se solo parzialmente il clima, le ipotesi che nel 2021 e nel 2021 il rapporto deficit/pil possa essere inferiore al 2,4% previsto per questo e il prossimo anno.Sul listino di Piazza Affari giornata di recupero per gran parte dei titoli bancari, mentre alla ribalta si è posta Recordati (+3,65%) sulle indicrezioni di stampa su possibili future acquisizioni.Sul mercato valutario con euro in calo sul dollaro con il cambio a 1,1523.