Lo spread torna sopra quota 300. Milano maglia nera in Europa

di Marzio Quaglino Borsa e titoli di stato si rimangiano parte dei progressi di ieri. Complice anche la partenza in calo di Wall Street dopo l’exploit di ieri. Lo spread con i bund tedeschi è tornato sopra la soglia dei 300 punti base e ora segna quota 305. Salito anche il rendimento del btp decennale al 3,52%.Ma anche in borsa l’andamento è negativo. Piazza Affari era partita bene, ma poi ha imboccato una strada in discesa fino all’attuale 1,25%, peggiore borsa in Europa. Londra limita le perdite allo 0,24%, mentre Francoforte e Parigi stanno lasciando sul terreno mezzo punto percentuale.Sul litino milanese, da segnalare la net flessione dei titoli di quella che un tempo si chiamava la “Galassia Agnelli”. Il dato negativo sulle immatricolazioni in Europa sta facendo perdere a Fiat Chrsyler il 3,88%, a Cnh il 3,74% ella controllante Exor il 3,26%.Sul fronte delle valute infine l’euro perde terreno sul dollaro con il cambio a quota 1,1539.