Fascicolo aperto da tempo Software spia su centinaia di dispositivi italiani. Procura di Napoli apre inchiesta Lo spyware è stato rimosso in tutte le sue varianti

La procura di Napoli ha aperto un fascicolo d'indagine sul software spia denominato Exodus che avrebbe infettato centinaia di dispositivi di utenti italiani. A coordinare l'attività investigativa, che interessa tutto il territorio nazionale, è il procuratore capo Giovanni Melillo. Secondo quanto si apprende, il fascicolo è stato aperto tempo fa: la prima individuazione del malware è infatti avvenuta proprio nel capoluogo partenopeo.Lo spyware, creato da un'azienda italiana avrebbe intercettato un migliaio di persone per errore, scrive, nel suo blog ufficiale, la società Security without borders, in collaborazione con Motherboard.Exodus, che sarebbe stato programmato da una società che produce soluzioni per la sorveglianza e che, con tutta probabilità, è stato diffuso per errore sul Play Store di Google. Circa un migliaio di persone lo hanno scaricato, perché contenuto in applicazioni ottenibili gratuitamente.Secondo l'analisi effettuata sul malware, ''Exodus è dotato di ampie capacità di raccolta e di intercettazione. È particolarmente preoccupante che alcune delle modifiche effettuate dallo spyware potrebbero esporre i dispositivi infetti a ulteriori compromissioni o a manomissioni dei dati''.In seguito alla scoperta, Security without borders ha segnalato a Google la presenza dello spyware, che è stato rimosso in tutte le sue varianti. Una volta eliminate dallo store le app, la società americana ha dichiarato in una comunicazione via email che "grazie a modelli di rilevamento avanzati, Google Play Protect sarà ora in grado di rilevare meglio le future varianti di queste applicazioni".