Dopo l'attentato Lo zar e il sultano, l'improbabile alleanza a prova di Isis La Russia di Putin e la Turchia di Erdogan insieme contro il terrore

L'improbabile asse fra Russia e Turchia nel Caucaso e in Medio Oriente ha dimostrato nelle ultime settimane di saper resistere agli attentati dei gruppi qaedisti e dell'Isis, come dimostra l'assassinio dell'ambasciatore di Mosca ad Ankara prima di Natale e ora la solidarietà russa per l'attentato di Istanbul. Il cessate il fuoco entrato in vigore venerdì scorso in Siria è il frutto più evidente di un'intesa diplomatica che il fatto di essere schierati su fronti opposti - con il regime di Bashar al-Assad la Russia, con i ribelli sunniti la Turchia - paradossalmente rende più forte e più efficace. E accredita i due Paesi insieme all'Iran come le potenze garanti per i futuri equilibri a Damasco.Un'alleanza che si supponeva solo tattica, anche per i secoli di rivalità in cui la Russia zarista è stata spesso in guerra con l'Impero ottomano, si sta trasformando in un una partnership strategica a tutto campo. Sembra cancellato il ricordo del novembre 2015, quando la Russia lanciò una serie di ritorsioni per l'abbattimento di un caccia Sukhoi-24 da parte dei jet di Ankara.Del resto, Vladimir Putin e Recep Tayyp Erdogan hanno molti interessi in comune, a partire dai loro nemici: basta vedere le forze escluse dalla tregua siriana, l'Isis e Jabhat Fateh al-Sham, l'ex Fronte Al Nusra qaedista, due formazioni che hanno da tempo messo proprio la Russia e la Turchia nel mirino. E poi c'è la comune diffidenza verso gli Stati Uniti, tenuti ai margini in Siria approfittando dell'imminente cambio della guardia alla Casa Bianca.Gli interessi convergono ad esempio nel Caucaso, dove entrambi i governi sono impegnati per risolvere conflitti regionali e garantire stabilità nel loro "cortile". Così Ankara lascia che sia Mosca a prendere l'iniziativa di mediare tra Armenia e Azerbaigian per il Nagorno-Karabakh.C'è poi un forte legame economico: la Russia è al secondo posto (dopo la Germania) come partner commerciale della Turchia e gli investimenti reciproci sono ingenti. Gli imprenditori turchi al 2007 avevano investito 3,9 miliardi di dollari in Russia, in particolare nell'agroalimentare, nell'elettronica, nel commercio, nel turismo e nelle banche. La Russia con Alfa Telecom ha investito 3,2 miliardi di dollari nella Turkcell, primo operatore della Turchia. Al Consiglio economico bilaterale aderiscono 36 regioni della Russie e più di 150 imprese turche.