Voto Regionali Exit poll, Lombardia: Fontana primo com 38%-42% , nel Lazio Nicola Zingaretti è in testa con 30%-34% Lo spoglio reale inizierà oggi alle 14, ma i primi exit poll danno il candidato governatore del centrodestra vincitore su Giorgio Gori, l'uomo scelto dal centrosinistra, mentre nel Lazio è avanti Zingaretti

Se i dati fossero confermati la Lombardia rimane una regione a maggioranza Forza Italia e Lega. Gori e la coalizione di centrosinistra - con il Pd ci sono anche Lombardia progressista, Insieme, +Europa, Civica popolare e altre liste minori - non sarebbe riuscita l'impresa di strappare il Pirellone al centrodestra, che governa ininterrottamente da 23 anni.Primo commento del candidato del centrodestra, Attilio Fontana: "Mi sembra un buon risultato. Grazie ai lombardi che hanno partecipato al voto in maniera così massiccia e hanno fatto questa scelta". "Si prospetta una vittoria storica della Lega, in particolare in Lombardia - ha aggiunto al suo fianco il segretario lombardo Paolo Grimoldi -. Gori non pervenuto, aspettiamo la sua telefonata per riconoscere la sconfitta".Giorgio Gori commenterà i risultati delle elezioni regionali in Lombardia a dati reali acquisiti. E'quanto fa sapere lo staff del candidato governatore del centrosinistra, che seguirà lo spoglio nella sede milanese del suo comitato elettorale, in corso Buenos Aires.Supera il 72 per cento, l'affluenza alle urne per le elezioni regionali in Lombardia alle ore 23. Il dato, aggiornato in tempo reale dal ministero dell'Interno, è ancora provvisorio e riguarda 327 seggi sui 1.516 allestiti. Il dato, cinque anni fa, era stato del 74,09 per cento.Nel Lazio si potrebbe avvicinare il bis per Nicola Zingaretti. Il governatore uscente del Lazio è a un passo dalla riconferma. Stando al valore più alto che glie xit poll gli attribuiscono, pari a 34%, la vittoria sarebbe sua. La forbice in basso, al 30%, tuttavia gli consegna un possibile testa a testa con Stefano Parisi, il candidato del centrodestra, attestato su un 26%-30%. E forse anche con la pentastellata Roberta Lombardi che, con il 25%-29%, si piazzerebbe in terza posizione. Mentre il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi, in campo con una lista civica, è al 2-4%. Per averei risultati reali bisognerà attendere l'avvio dello spoglio,fissato per oggi alle 14. La vittoria di Zingaretti, che fino a qualche settimana fa sembrava scontata e con largo margine, ora appare di misura.L'affluenza, rispetto, alla precedente tornata sembra aver tenuto. Gli elettori che sono andati a votare sono oltre il 68,73%, secondo i dati riferiti a oltre la metà dei Comuni. Cinque anni fa era del 72%. Si è votato di più nelle province di Roma e Viterbo con circa il 74%,seguite da quella di Rieti al 70%, meno in quella di Frosinone 60% e Latina 63%.