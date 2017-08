Dopo il caso in Sicilia Lombardia, pompiere volontario appiccava roghi e poi li spegneva: voleva il brivido di una serie tv Denunciato dai carabinieri di Pavia. Si tratta di un volontario di 28 anni. Ai militari ha detto che voleva provare l'adrenalina

Un Vigile del fuoco in cerca di adrenalina appiccava degli incendi per poi dare l'allarme e intervenire con i compagni per spegnerlo. L'uomo è stato filmato e denunciato dai carabinieri di Pavia, insospettiti per una serie di incendi circoscritti in una stessa zona. Si tratta di un volontario di 28 anni, che si è dimesso dal suo incarico. Ai militari ha detto che in Lomellina si verificavano pochi incendi e lui desiderava emulare gli interventi di una nota serie TV sui Vdf americani che seguiva con passione.Il giovane vigile, in servizio al distaccamento di Robbio Lomellina (Pavia) lo faceva, secondo quanto ha ammesso ai carabinieri che l'hanno scoperto, non tanto per incassare la modesta retribuzione prevista in caso di intervento operativo, ma soprattutto per provare l'adrenalina di giungere sul posto a sirene spiegate e quindi emulare i suoi idoli, i protagonisti di una serie televisiva ambientata negli Stati Uniti. Un brivido che capita di rado nella zona di competenza del distaccamento volontario di Robbio, pianeggiante e senza boschi, tutta coltivata a riso.