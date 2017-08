MONDO

2017/08/15 10:51

Indagini in corso Londra, evacuata per allarme incendio la stazione metro di Holborn. Testimoni: fumo in carrozza

Condividi La fermata della metropolitana di Holborn, a Londra è stata evacuata e chiusa per allarme incendio. Alcuni testimoni hanno anche parlato di carrozze piene di fumo. Non risultano feriti.



Appena è stata annunciata la presenza di fumo i Vigili del Fuoco hanno inviato due mezzi e dieci uomini



Un portavoce dell'azienda dei trasporti ha detto che l'allerta è arrivata dalla Central Line, direzione ovest, e che le indagini sono in corso.

