Minaccia alla sicurezza Londra, evacuato per un allarme bomba il Victoria and Albert Museum I visitatori sono stati fatti uscire ordinatamente dal museo

Condividi

Victoria and Albert museum evacuated by police in 'security alert' https://t.co/8lUs5QLpoL — Evening Standard (@standardnews) 3 gennaio 2017

Paura in centro a Londra: il Victoria and Albert Museum è stato evacuato per un allarme bomba.Il Victoria and Albert, dedicato al design, alle arti minori e a quelle applicate, si trova in Cromwell Road a Knightsbridge e fa parte di un polo museale che comprende anche il Museo della Scienza e il Museo di Storia Naturale, vicino ai celebri grandi magazzini Harrods.Tutta la zona è stata sigillata per precauzione dalla polizia, intervenuta in forze. Testimoni parlano di un'evacuazione ordinata ma rapida dall'edificio. Bloccata anche l'adiacente Exhibition Road.