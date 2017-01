Londra giù dopo May, a Milano sale Fca

Condividi

di Riccardo Venchiarutti Le parole del premier britannico Theresa May, che ha di fatto tracciato la via per un'uscita dura dall'Ue e dal mercato comune, non hanno spaventato le Borse europee, che hanno chiuso in leggero ribasso ma hanno colpito proprio il listino di Londra che ha ceduto l’1,46%, mentre Parigi ha lasciato lo 0,46%, Francoforte lo 0,13%.A Milano il Ftse Mib è l'unico listino positivo +0,25% grazie alla buona performance dei titoli bancari: Unicredit ha guadagnato il 3 e mezzo, Ubi Banca poco meno.Il mercato sembra credere ad uno stop preventivo dell'Agcom sull'opa di Vivendi visto che il titolo di Mediaset ha ceduto lo 0,62%, bene invece FiatCA +1,02% dopo i dati molto positivi delle immatricolazioni 2016 che sembrano aver messo in secondo piano, almeno per un giorno, la vicenda emissioni. Luxottica ha lasciato lo 0,84% dopo la galoppata di ieri seguita alla maxifusione con i francesi di Essilor.L'euro scambia a 1,07 sul dollaro lo spread è a 159 punti base.