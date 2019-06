Gran Bretagna Londra, i candidati alla leadership Tory sulla linea di partenza. Oggi la lista Boris Johnson, favorito in corsa, minaccia di congelare conto del divorzio

Condividi

Prende formalmente il via a Londra la corsa alla leadership Tory tra i candidati alla successione alla dimissionaria Theresa May. Gli aspiranti leader conservatori potranno formalizzare la loro partecipazione tra le 10 e le 17 di oggi ora locale, dimostrando di godere dell'appoggio di un numero minimo di otto parlamentari, sei in più di quelli richiesti nell'ultima corsa alla leadership Tory nel 2016. Il Comitato 1922 - l'organismo interno al partito che sovraintende alle elezioni del leader - annuncerà la lista finale dei candidati alle 17.30.Per gli aspiranti inquilini di Downing Street si profila una corsa a 11 che al momento vede favorito Boris Johnson, forte dal sostegno crescente fra i notabili di partito, l'ex sindaco di Londra ed ex capo del Foreign Office si ripropone dalle colonne del Sunday Times come la garanzia più certa del rispetto del risultato del referendum del 2016 e dell'uscita del suo Paese dal club europeo alla scadenza della proroga del 31 ottobre senza ulteriori rinvii, "deal o no deal". L'obiettivo,assicura, è quello di trovare un'intesa migliore con Bruxelles,facendo cenno in effetti non tanto all'accordo di recesso (che i 27 hanno detto e ripetuto di considerare immodificabile) quanto alla dichiarazione allegata sulle relazioni future.Gli avversari sono il ministro degli Esteri, Jeremy Hunt, e dell'Interno, Sajid Javid (quest'ultimo rinfrancato dall'appoggio dei Conservatori scozzesi di Ruth Davidson): non troppo diversi da Boris, del resto, nelle rutilanti promesse economico-fiscali di tagli all'Iva e risorse per istruzione o sanità; e soprattutto nella pretesa di poter trovare condizioni d'uscita dall'Ue migliori di quelle strappate da May e "soluzioni tecnologiche" per sfuggire al vincolo del cosiddetto backstop sul confine aperto irlandese. Soluzioni che Hunt presume in particolare di poter rinegoziare a tu per tu con Angela Merkel.