Seconde dimissioni in una settimana nel governo britannico Londra, la ministra Patel si dimette per colloqui non autorizzati con autorità israeliane L'uscita di scena di Priti Patel, una delle figure più in vista nella campagna Leave in favore della Brexit, arriva dopo quella del ministro della Difesa, Michael Fallon, che pochi giorni fa ha lasciato il suo incarico dopo il coinvolgimento nello scandalo molestie

La premier britannica Theresa May ha accettato le dimissioni presentate dalla ministra per lo Sviluppo Internazionale, Priti Patel, finita sotto accusa per aver tenuto nascosti 14 incontri non autorizzati con politici e rappresentanti israeliani, tra i quali il premier Benjamin Netanyahu, mentre si trovava in vacanza lo scorso agosto.Patel, che si trovava in missione in Africa, era stata richiamata immediatamente a Londra dalla stessa May, per fornire spiegazioni. Che evidentemente non sono bastate."Il Regno Unito e Israele sono stretti alleati ed è giusto che si debba lavorare a stretto contatto", ha sottolineato May in una risposta scritta alla lettera di dimissioni di Patel. "Ma questo deve essere fatto formalmente e attraverso i canali ufficiali ", ha precisato.L'uscita di scena di Priti Patel, una delle figure più in vista nella campagna Leave in favore della Brexit, arriva dopo quella del ministro della Difesa, Michael Fallon, che pochi giorni fa ha lasciato il suo incarico dopo il coinvolgimento nello scandalo molestie.