La Brexit lacera il governo May Londra, si dimette anche il ministro degli Esteri Johnson Dopo le dimissioni del ministro Davis. Si inverte la rotta della sterlina

Condividi

'Oggi pomeriggio il primo ministro ha accettato le dimissioni di Boris Johnson da ministro degli Esteri. Il suo successore sarà annunciato presto. Il primo ministro ringrazia Boris per il suo lavoro'.Così un portavoce di Downing Street ha annunciato le dimissioni del ministro degli Esteri del Regno Unito, Boris Johnson.Si tratta, nota la stampa britannica, della terza uscita dall'esecutivo di Londra in polemica con il primo ministro Theresa May. L'addio di Johnson segue quelli del ministro per la Brexit, David Davis, e del suo numero due, Steve Baker.Il capo del Foreign Office lascia in dissenso con la linea immaginata dalla premier per la futura relazione tra Regno Unito e Ue, un piano considerato troppo 'morbido' perché contempla ancora l'unione doganale e il mercato unico. Le dimissioni di Johnson, che da ore era rinchiuso con i suoi più stretti collaboratori, erano nell'aria e sono il tentativo di mettere in ulteriore difficoltà la premier.Brusca inversione di rotta della sterlina, che segna un pesante deprezzamento dopo che Johnson ha rassegnato le dimissioni. Nel pomeriggio il British pound cade a 1,3279 dollari, laddove in precedenze era salito fino a 1,3364, dopo le dimissioni del ministro responsabile della Brexit, Davis.