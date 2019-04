Regno Unito Londra, tre accoltellati nella notte. Grave una ragazza L'anno scorso decine di casi

Condividi

Woman stabbed in stomach and two others knifed in night of violence in London https://t.co/Mn7CAl3ZzQ pic.twitter.com/PHxKbGNkbX — Daily Mirror (@DailyMirror) 7 aprile 2019

Ancora violenza nelle strade di Londra, con almeno tre persone ferite di coltellate durante la notte e una, una ragazza colpita allo stomaco, che è in gravi condizioni, anche se non in pericolo di vita.Secondo il Mirror, la donna, di circa 20 anni, è stata colpita verso le 23 in una casa a Holloway, nel municipio di Islington, Londra Nord, e si è trascinata sanguinante all'ospedale, dov'è stata ricoverata d'urgenza. Il tabloid aggiunge che un 23/enne è stato fermato come sospettato dell'aggressione.La notte di violenze segue di poche ore una riunione straordinaria del gabinetto di Theresa May proprio sull'escalation dei crimini violenti di strada.