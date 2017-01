L'intervento del ministro Lorenzin: vaccini gratis e senza pagamento ticket Con Piano vaccinale collegato a nuovi Livelli assistenza

"Con il nuovo piano nazionale vaccini, collegato ai nuovi Livelli essenziali di assistenza (Lea), i vaccini saranno gratis per tutti e senza pagamento del ticket, perché i vaccini non sono da considerarsi una cura ma attengono alla prevenzione collettiva della popolazione".Lo ha affermato all'Ansa il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin.Tra le vaccinazioni che saranno gratuite, l'anti-Pneumococco, anti-Meningococco, Papillomavirus anche agli adolescenti maschi, vaccino anti-influenzale per gli anziani over-65.Il piano, spiegano dal ministero, è già stato presentato. Manca soltanto l'ultimo passaggio, il via libera della conferenza Stato-Regioni. Il piano è finanziato fuori dai livelli essenziali di assistenza e dispone di un fondo ad hoc: per il 2017 vale 100 milioni, per il 2018 salirà a 127 milioni, mentre nel 2019 ne varrà 186.