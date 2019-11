Storie americane Los Angeles, la patria dei senzatetto

Condividi

di Valentina Martelli La fila fa il giro dell’isolato. La percorro a ritroso guardano le facce delle persone che la compongono. Anziani, giovani, afroamericani, bianchi, ispanici, alcuni sorridono al mio saluto, altri abbassano la testa. Smetto di contare, i numeri non raccontano storie anche quando sono impressionanti come quelli dei senzatetto a Los Angeles. Vivo in questa città dal 2005 e gli homeless fanno parte della quotidianità, del vivere in questa metropoli. Sono una delle prime realtà con le quali sono venuta a contatto. Ancora prima di conoscere la “comunità” italiana in città, ho conosciuto molti di loro. Sono come le stelle sulla Walk of Fame.Puntellano i marciapiedi, gli angoli delle strade. C’è Bam Bam che mi ha raccontato e continua a raccontare della sua avventura nel mondo del cinema (aveva avuto una piccola parte in un famoso film), finita però quando il procurarsi la cocaina è diventato più importante del presentarsi alle audizioni. “E’ il mio vizio – dice sempre onestamente – e non riesco a smettere. O meglio vado in Chiesa, smetto, mi pulisco e poi ci ricado. Solo colpa mia.”Poi c’è Bruce, lunga barba bianca sul viso scuro, sosta sempre vicino a una banca, di notte si ripara sotto la tettoia della fermata dell’autobus. E’ un veterano del Vietnam con trascorsi di alcolista. Parla poco, sorride molto. L’opposto di James, che racconta a tutti di avere la moglie malata e di chiedere l’elemosina solo per prendere un taxi e tornare a casa ad assisterla. Purtroppo lo fa da almeno dieci anni. Ripete sempre la stessa storia. Fa vedere le cicatrici di un’operazione al cuore e ti stringe il braccio con affetto quando lo “aiuti” a prendere quel famoso taxi.Tante facce che, per anni ho visto e rivisto, storie che ho sentito al punto da diventare familiari.Ultimamente però qualcosa è cambiato ed è purtroppo riassunto in un numero, una percentuale: +12 per cento ossia quanto la popolazione dei senzatetto è aumentata solo nell’ultimo anno. E il loro repentino aumento preoccupa il 95 per cento degli Angelinos, gli abitanti della città che si trovano ad affrontare una situazione che sta precipitando perché accompagnata da un peggioramento della situazione igienica nelle strade, ora infestate anche da ratti. Un cambiamento che non si limita solo a downtown, dove la zona di San Pedro da sempre è una città nella città, con decine di migliaia di “residenti” homeless. Ora il problema bussa alle porte delle case. Le tende, infatti, sono montate in zone residenziali, vicino alle abitazioni, davanti ai negozi, sotto i ponti delle autostrade, lungo le colline. Piccoli accampamenti che sorgono nello spazio di qualche giorno e sembrano destinati a restare a lungo.“Una volta facevamo gruppo ora invece sono sola contro tutti, siamo troppi”. Me lo dice Bam Bam che non riesce a spiegarsi da dove siano arrivate migliaia di “nuovi” senzatetto. L’aumento del costo degli affitti, in una città dove per vivere bene bisogna avere un reddito di almeno 200mila euro l’anno, è sicuramente una delle cause principali, ma non è la sola. Il numero delle persone morte sulle strade di Los Angeles a causa di overdose o per alcolismo è in crescita, e questo è un altro fattore. Ma se si chiede all’amministrazione della città una causa, una ragione, si capisce che brancola nel buio.Così eccomi qui, alla vigilia del Ringraziamento mentre percorro la fila davanti ad uno degli shelter, dei rifugi, che servono il classico pranzo di quella che è la ricorrenza più amata in America. Tacchino, purè, torta di zucca. Gli altri anni la fila non c’era. In molti volontari, infatti, si mobilitano in questa giornata, mentre associazioni e chiese si aggiungono agli shelter per riuscire ad accomodare tutti quelli che si presentavano per un pasto caldo. Quest’anno non è così. Conto 342 persone che attendono. I numeri forse contano perché nella contea di Los Angeles oggi ci sono circa 59mila senzatetto e l’anno prossimo potrebbero essere molti di più.