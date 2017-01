L'estrazione Lotteria Italia 2016: ecco tutti i biglietti vincenti La Lombardia fa la parte del leone nell'estrazione dei biglietti milionari di prima categoria

Condividi

Come ogni anno il 6 gennaio si consuma il rito della grande estrazione. In diretta su RaiUno nel corso della trasmissione Affari Tuoi sono stati annunciati i vincitori dell'edizione 2016,Ma ecco l'elenco completo dei premi.L'Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica le serie e i numeri dei primi cinque biglietti estrattidi Prima categoria, abbinati ai premi più ricchi:Serie e numero Venduto aQ 425840 Ranica (BG) Primo premio da 5 milioni di euroT 116627 Tarsia (CS) 2 milioni e 500mila euroR 053568 Milano Un milione e 500mila euroC 045521 Livorno Un milione di euroN 337298 Milano 500mila euroQuesti le serie e i numeri dei 50 biglietti della Lotteria Italia estratti, di seconda categoria, del valore di 50 mila euro ciascuno, comunicati dall'Agenzia dei monopoli.Serie e numero Venduto aT 243372 Porto San Giorgio (FM)L 067602 RomaO 089212 Pressana (VR)I 096311 NapoliA 378377 Magliano Sabina (RI)F 039063 AvellinoQ 445036 ChietiD 480110 MilanoO 376706 RomaM 384842 GenovaT 475936 Sona (VR)P 497040 Ceggia (VE)L 079248 Assemini (CA)U 408429 VeronaS 354150 RomaN 257535 FoggiaF 244376 Raiano (AQ)L 095164 Reggio CalabriaD 387290 AlessandriaP 088738 RomaC 234965 MilanoN 302784 ParmaL 115954 Fabriano (AN)A 067368 La SpeziaD 468221 FerraraI 407649 RomaC 486591 RomaD 409516 BresciaS 476475 NapoliP 247378 Citta' della Pieve (PG)L 438157 CataniaG 389173 FirenzeD 018620 Lanciano (CH)M 256066 RomaR 125489 PotenzaQ 103835 ModenaT 262209 Villanova d'Asti (AT)R 121039 Chatillon (AO)M 127464 ComoA 355512 Fiano Romano (RM)C 483656 Reggio EmiliaN 313332 Cressa (NO)E 406125 RomaA 172313 Borgomanero (NO)G 024788 RomaS 287484 Desenzano (BS)U 401589 RomaG 354533 Scarmagno (TO)O 484203 Grezzago (MI)S 418546 Sestri Levante (GE)Ecco i biglietti della Lotteria Italia che hanno vinto i 150 premi di terza categoria, da 25mila euro:Serie e numero Venduto aL 101417 Sciacca (AG)N 084601 Frascati (RM)T 188881 Verona (VR)T 428957 Giove (TR)E 177589 Valbrona (CO)T 011536 Trani (BT)G 033438 Bari (BA)S 293970 Modica (RG)E 385817 Tremestieri Etneo (CT)I 436378 Siena (SI)E 443174 Nerviano (MI)P 336048 VeronaS 165666 Sorrento (NA)M 128334 Roma (RM)Q 400859 Baronissi (SA)D 304242 RomaM 399483 Coccaglio (BS)N 217146 NapoliP 041935 Vizzolo Predabissi (MI)C 137241 Costa di Rovigo (RO)G 271223 TorinoL 015277 Cascia (PG)B 296158 Numana (AN)U 069402 San Pietro Avellana (IS)S 499803 VeneziaN 113206 NapoliQ 011185 Civitella in Val di Chiana (AR)I 310122 BolognaL 183239 CremonaQ 320628 Soave (VR)L 344972 Sarnico (BG)F 314842 PesaroE 247229 AnconaN 409012 GenovaO 094249 Bordighera (IM)F 421580 VeneziaG 129506 MilanoL 278080 Lentini (SR)S 191483 RomaD 117535 RomaB 174627 San Bonifacio (VR)A 036538 RomaP 284229 PalermoS 373518 RomaQ 300424 RomaB 071988 Pietra Ligure (SV)P 408769 MilanoR 184357 GenovaS 040741 RomaD 062669 FrosinoneM 397102 Martellago (VE)E 429151 RomaM 050247 BariB 108755 ViterboI 277900 CosenzaL 402768 ParmaE 222176 Castello di Annone (AT)B 241442 RomaO 110955 RomaF 117864 AlessandriaM 406073 RomaB 226757 NovaraB 007924 San Lorenzo Nuovo (VT)L 258909 MilanoU 029137 Alcamo (TP)P 443708 Settimo Milanese (MI)D 035699 RomaA 199520 Viagrande (CT)L 396122 RomaA 321846 Cerea (VR)G 480582 VareseQ 088936 Ceprano (FR)S 066119 Jesolo (VE)U 197578 Gallicano nel Lazio (RM)R 065860 PratoU 242279 Casatenovo (LC)Q 148216 RomaB 449278 Valleggia (SV)G 463316 Castel San Pietro Terme (BO)B 180898 Carrara (MS)D 452125 Pedara (CT)I 042606 RomaF 093133 PadovaF 354403 Ribera (AG)A 408785 TorinoN 120169 Bertinoro (FC)D 113911 RomaT 080469 Cerveteri (RM)E 492318 MilanoB 422642 Chiari (BS)P 351397 RomaA 040954 CasertaU 364195 Bacoli (NA)B 224162 RomaB 220018 Erbusco (BS)D 147931 Carugate (MI)P 229594 Civitanova Marche (MC)M 245418 Magenta (MI)D 167752 PerugiaT 293827 Bentivoglio (BO)D 123956 Avella (AV)R 289252 Sergnano (CR)E 016329 Cascina (PI)N 107010 Reggio EmiliaM 366569 Gallicano nel Lazio (RM)N 267157 ParmaL 294860 PistoiaN 486660 Sant'Ilario d'Enza (RE)P 246185 Fabro (TR)N 192664 Torrita di Siena (SI)E 255703 Miglianico (CH)C 054588 Vicopisano (PI)S 296785 Guidonia Montecelio (RM)M 363822 Bussolengo (VR)T 440023 Monte Olimpino (CO)L 196965 BolognaQ 169608 LecceS 492051 Luino (VA)I 399529 Castelvetro di Modena (MO)E 140492 Vigonza (PD)B 147907 BolognaM 106515 Villafranca Tirrena (ME)F 014552 Barberino di Mugello (FI)F 067351 Paderno Dugnano (MI)T 485406 BariP 214958 RomaO 266409 RagusaC 255652 Cardano al Campo (VA)U 348507 San Vincenzo (LI)C 004741 RavennaM 156835 AnconaO 145202 Lainate (MI)C 141622 Cusano Milanino (MI)B 076599 Genzano di Lucania (PZ)M 083915 Silvi Marina (TE)D 458626 GrossetoO 008240 AostaG 034578 MilanoB 036712 RomaU 040667 San Zenone al Lambro (MI)R 472666 RomaP 314978 Anagni (FR)E 008476 Vigasio (VR)C 225757 Castrocielo (FR)R 173192 NapoliN 481212 Lucignano (AR)N 175550 VeneziaU 234119 LeccoL 022860 Aci Catena (CT)S 033991 Suzzara (MN).