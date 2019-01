L'estrazione del 6 gennaio Lotteria Italia, il primo premio da 5 milioni a Sala Consilina (Salerno) Trionfa la Campania, che incassa i tre premi maggiori

E' stato venduto nell'area di servizio di Sala Consilina (Salerno) dell'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria il biglietto vincente da 5 milioni di euro della Lotteria Italia. Il biglietto è quello serie G numero 154304.A Napoli venduto il biglietto che vince 2,5 milioni di euro. Il biglietto serie E numero 449246 è stato venduto in piazza Principe Umberto.A Pompei (Napoli) il biglietto che vale 1,5 milioni di euro. E' il biglietto serie E numero 265607 venduto in via Roma 59.A Torino, venduto in Corso Traiano 158, il biglietto abbinato alla vincita di 1 milione di euro. Il biglietto è serie P numero 386971.Nell'area di servizio di Fabro, in provincia di Terni, sull'autostrada a1 Milano-Napoli, venduto il biglietto abbinato alla vincita di 500mila euro, serie F 075026.L'Agenzia dogane e monopoli comunica le serie e i numeri dei 50 biglietti estratti di seconda categoria del valore di 50.000 euro ciascuno:---------------------------------------------------------------SERIE E NUMERO VENDUTO AI 274888 OSTRA VETERE (AN)F 498108 VALLATA (AV)F 390919 RIMINI (RN)R 314320 ROMA (RM)O 147211 TORINO (TO)C 145861 BAGNO A RIPOLI (FI)A 287738 ISOLA RIZZA (VR)D 306495 MILANO (MI)C 287214 ROVATO (BS)C 368903 ARDEA (RM)A 173041 ROMA (RM)D 110210 RENDE (CS)M 377086 MILANO (MI)L 128274 SESTRI LEVANTE (GE)D 110125 GUIDONIA MONTECELIO (RM)D 086101 MESSINA (ME)B 374738 ROZZANO (MI)D 364954 ROMA (RM)P 350392 VERBANIA (VB)E 104858 ZOLA PREDOSA (BO)C 166463 RICCIONE (RN)M 393499 S. ZENONE AL LAMBRO (MI)O 368802 FRASCATI (RM)D 288046 SIROR (TN)G 124020 MODENA (MO)F 236454 MONTEROTONDO (RM)F 393220 NAPOLI (NA)A 020572 PESCARA (PE)E 164072 SALA CONSILINA (SA)F 311760 MILANO (MI)P 001813 RAVENNA (RA)G 290743 SESTO SAN GIOVANNI (MI)C 373341 ARESE (MI)R 433509 ROMA (RM)R 098556 PIETRASANTA (LU)M 083822 ROMA (RM)C 422166 VENEZIA (VE)O 160746 MILANO (MI)I 094754 ANTRODOCO (RI)G 173049 SIRACUSA (SR)A 029829 PESCARA (PE)D 127008 ZOLA PREDOSA (BO)F 420147 GIARRE (CT)C 381115 ROMA (RM)P 472937 CASTELVETRANO (TP)Q 121038 TRAPANI (TP)D 202580 ROMA (RM)C 121622 ROMA (RM)D 486715 VALMONTONE (RM)Q 160562 RESCALDINA (MI)