La dea fortuna Lotteria Italia, venduto a Torino il biglietto da 5 milioni Questa sera, nel corso della trasmissione Rai 'Soliti ignoti - il ritorno', annunciati i biglietti vincenti

Va a Torino il biglietto che vince il primo premio di cinque milioni alla Lotteria Italia.PREMI DI PRIMA CATEGORIA:- primo premio euro 5.000.000 venduto a Torino serie O 005538- secondo premio euro 2.500.000 venduto a Gonars (Ud) serie P 463112- terzo premio euro 1.500.000 venduto a Roma serie N 121940- quarto premio euro 1.000.000 venduto a Lucca serie C 127922- quinto premio euro 500.000 venduto a Erba (Co) serie P 370303PREMI DI SECONDA CATEGORIA: 20 premi da euro 100.000L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica le serie e i numeri dei 20 biglietti estratti di seconda categoria, del valore di 100.000 euro ciascuno.----------------------------------------------------------------SERIE E NUMERO VENDUTO A----------------------------------------------------------------C497235 ROMAL064678 CASTELLARANO (RE)E237293 ROMAE235721 ROMAN221621 MOLFETTA (BA)F409216 SALERNO (SA)D133481 PAVIA (PV)E346697 TORINO DI SANGRO (CH)P431020 PALO DEL COLLE (BA)P412570 LAVIS (TN)M059274 RICCIONE (RN)L288423 TORINOE468061 FRASCATI (RM)A473573 TORTONA (AL)M160464 TRIESTE (TS)P475690 ROMAN065499 NAPOLIM003332 SALERNOA351631 PARMAE323839 PISCINA (TO).- PREMI DI TERZA CATEGORIA: 180 premi da euro 20.000L'elenco completo dei biglietti vincenti disponibile sul sitoL'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ricorda che "alle vincite di qualunque importo della Lotteria Italia non si applica alcuna forma di ritenuta o prelievo. Pertanto ai vincitori vengono accreditate per intero le somme corrispondenti ai premi stabiliti".Ancora una volta Roma si conferma capitale delle vendite della Lotteria Italia, con 1,03 milioni di biglietti venduti nell'ultima edizione, anche se in calo del 5,5% rispetto al 2018.Alle sue spalle Milano, con 546.030 biglietti staccati, dato analogo a quello della scorsa edizione, poi Napoli in crescita del 2,9% con oltre 304 mila biglietti.Chiudono la top five delle città che hanno venduto più biglietti Bologna, con 229.730 tagliandi (+0,1%), e Torino con 226.460 (+3,2%).Complessivamente, queste cinque città con 2,3 milioni hanno totalizzato il 34,3% dei biglietti venduti (pari a 6,7 milioni), in pratica uno su tre.Al top delle vendite nelle regioni c'è anche quest'anno il Lazio. Nella regione sono stati venduti 1.324.870 tagliandi (il 20% rispetto ai 6,7 milioni del dato nazionale), anche se rispetto all'anno scorso si registra un calo del 5%. Segue a stretto giro la Lombardia, che si attesta a quota 1.145.490 (-2%). L'Emilia Romagna, con 647.260 tagliandi staccati (-2,8%), si piazza sul terzo gradino del podio, di un soffio davanti alla Campania, che si ferma a 605.380, ma che a differenza delle regioni che la precedono fa segnare un +2,9% rispetto all'anno scorso.