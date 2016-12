L'inchiesta Luca Lotti indagato per rivelazione di segreto e favoreggiamento.Il Ministro: "Accuse? Non esistono" Il Ministro e' indagato nell'ambito dell'indagine avviata dalla procura di Napoli sulla corruzione in Consip, scrive oggi in apertura il Fatto Quotidiano

Condividi

Il neo ministro Luca Lotti e' indagato per rivelazione di segreto e favoreggiamento nell'ambito dell'indagine avviata dalla procura di Napoli sulla corruzione in consip. Lo riporta oggi in apertura il Fatto Quotidiano, aggiungendo che il fascicolo contenente le ipotesi di reato sulle fughe di notizie e' stato stralciato dal filone principale sulla corruzione (che vede indagati Alfredo Romeo e il dirigente della Consip Marco Gasparri) ed e' finito a Roma per competenza territoriale, dunque al procuratore Giuseppe Pignatone.Luca Lotti, scrive il quotidiano, e' indagato a seguito delle dichiarazioni di Luigi Marroni. "L'ex Assessore alla Sanita' della regione Toscana, promosso da Renzi a capo della Consip", riporta il Fatto, "nel suo esame come persona informata dei fatti, ha tirato in ballo anche il generale dei Carabinieri Emanuele Saltalamacchia, comandante della legione Toscana, indagato per le stesse ipotesi di reato".A far partire gli accertamenti che hanno portato a indagare tre persone, oltre a Lotti e Saltalamacchia c'e' anche il comandante generale dell'arma dei carabinieri Tullio Del Sette, sarebbe stata "una bonifica contro le microspie". Interpellato dal Fatto, il ministro Luca lLtti alla domanda: "ha mai parlato dell'esistenza di un'indagine su Consip con marroni?", ha risposto: "no". Il comandante Saltalamacchia, contattato dal fFtto, non rilascia commenti."Sarei indagato per rivelazioni di segreto d'ufficio. E' una cosa che semplicemente non esiste. Inutile stare a fare dietrologie o polemiche. Sto comunque tornando a Roma per sapere se la notizia corrisponde al vero e, in tal caso, per chiedere di essere sentito oggi stesso. E' una cosa che non esiste e non ho voglia di lasciarla sospesa". Lo scrive su Facebook il ministro Luca Lotti.