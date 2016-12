Sesto San Giovanni Luca Scatà, il poliziotto siciliano che ha ucciso l'attentatore di Berlino Amri è stato identificato sia dai tratti somatici sia dalla comparazione delle impronte. Fermato nella notte di fronte alla stazione di Sesto San Giovanni. Alla richiesta di mostrare i documenti avrebbe estratto una pistola dallo zaino e avrebbe fatto fuoco sugli uomini in divisa

Si chiama Luca Scatà e viene dalla Sicilia. E' lui l'agente che questa notte insieme al collega di pattuglia Christian Movio si è imbattuto nell'uomo più ricercato d'Europa, quell'Anis Amri responsabile della strage di lunedì al mercatino di natale di Berlino.



29 anni, nato a Canicattini in provincia di Siracusa, Scatà è in servizio in Lombardia.



La ricostruzione dello scontro a fuoco

Il ministro Minniti in diretta streaming per informare sull'ucciosne questa notte nel corso di un controllo di Polizia, dell'attentatore di Berlino. "Questa notte alle 3 del mattino nel corso di normale attività del territorio un pool della polizia di Stato ha fermato una persona che si aggirava con fare sospetto. Nel momento in cui è stato fermato l'uomo ha sparato colpendo l'agente Cristian Movio colpendo in parti non vitali.



L'agente è ricoverato in ospedale ma non in pericolo di vita. Gli operatori della Polizia hanno reagito e la persona che ha aggredito la pattuglia è stata uccisa. La pattuglia era composta anche dall'agente Scatà che è rimasto illeso. La persona uccisa è risultato essere dopo le indagini del caso, Anis Amri, il presunto autore dell'attentato di Berlino". Ho avuto modo di parlare personalmente a cristian Movio, gli ho fatto gli auguri. E' un ragazzo molto determinato, una persona straordinaria che ho ringraziato per la sua straordinaria professionalità insieme al suo collega. Un 'operazione fatta alle 3 di notte, in totale sicurezza".



Minniti: Grazie a loro un Natale migliore

"Ho trasmesso i miei auguri e quelli del Capo della Polizia e nei prossimi giorni andrò personalmente ad abbracciarlo". Gli ho fatto gli auguri di Natale dicendogli che grazie alle persone come lui gli italiani potranno fare un Natale migliore". Infine il ministro Minniti ha sottolinieto che "l'Italia deve essere orgogliosa.

