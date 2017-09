Incidenti sul lavoro Precipitano dalla gru mentre montano i lumini per la processione: due morti a Lucca

Stavano posizionando le luminarie per la festa di Santa Croce quando si è rotto il perno della gru che li sosteneva e sono caduti col 'cestello' sul quale si trovavano, facendo un volo di 10 metri.

E' successo a Lucca, in via Vittorio Veneto e dell'incidente sono rimaste vittime due operai Eugenio Viviani e Antonio Pellegrini della cooperativa, 'Morelli' che avevano 58 e 60 anni. Uno è morto subito, l'altro dopo il trasporto in ospedale.

"Quello che è accaduto è di una gravità assoluta che lascia sgomento me, come uomo e sindaco della città, e l'amministrazione comunale tutta", ha commentato il primo cittadino Alessandro Tambellini. "Non si può morire in questo modo, mentre si sta lavorando. Il mio primo pensiero va ai familiari. A loro esprimo la mia vicinanza e quella di tutto il Comune. Attendiamo adesso che la Magistratura compia tutte le indagini utili a ricostruire la dinamica di questo disastroso incidente".

"Ancora incidenti mortale sul lavoro. In una settimana la Toscana è stata funestata da ben quattro morti sul lavoro. A pochi giorni di distanza dal rogo di Vaiano. Voglio prima di tutto esprimere il mio dolore e la mia vicinanza alle famiglie dei due operai. E' davvero inaccettabile che oggi si debba ancora morire in questo modo". Il presidente della Toscana, Enrico Rossi, ha commentato la notizia della morte di due operai, a Lucca, precipitati da un gru. "La lista degli infortuni mortali si allunga sempre, si allunga troppo - prosegue Rossi - Questi tragici eventi si susseguono con una frequenza drammatica. Ma noi non vogliamo arrenderci. La Regione ha messo in campo risorse ingenti e anche uomini e mezzi per far arretrare questo incubo e questa piaga, rappresentata soprattutto dal mancato rispetto delle norme, dalla disinformazione, dall"illegalità. Abbiamo stanziato circa 8 milioni di euro, da qui al 2020. E" partita una campagna per la sicurezza che punta sulla sensibilizzazione di tutti, lavoratori e aziende. Il lavoro è al centro del nostro pensiero e della nostra azione ogni giorno".