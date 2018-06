La scomparsa E' morta Luciana Alpi, la madre della giornalista Ilaria uccisa nel 1994 Con fierezza, dal momento dell'assassinio di sua figlia Ilaria e dell'operatore Miran Hrovatin, si è battuta per conoscere la verità dei fatti

Condividi

È morta Luciana Alpi. Non hai mai smesso di lottare per la verità e la giustizia per Ilaria. Era una combattente piena di dolore ma anche di forza e di dignità. Le volevo bene e l'italia le deve ora ancora di più l'individuazione degli assassini di sua figlia e dei loro mandanti — Andrea Vianello (@andreavianel) 12 giugno 2018

È morta dopo aver lottato con infinita dignità per ottenere verità e giustizia per la figlia #ilaria #LucianaAlpi FnsiSocial @Tg3web @TgrRai — Beppe Giulietti (@BeppeGiulietti) 12 giugno 2018

di Tiziana Di Giovannandrea E' morta a Roma Luciana Alpi, la mamma di Ilaria, la giornalista del Tg3 uccisa il 20 marzo del 1994 a Mogadiscio, in Somalia, insieme al collega Miran Hrovatin. Lo si apprende da fonti legali. Aveva 85 anni e da alcuni giorni era ricoverata in ospedale.Alcuni giorni fa aveva vissuto l'ennesima delusione dopo che il pm titolare dell'inchiesta per l'omicidio di sua figlia e di Miran, durante l'udienza con il gip, aveva chiesto l'archiviazione dell'indagine contro ignoti in quanto le intercettazioni di conversazioni tra cittadini somali del 2012, trasmesse dalla Procura di Firenze, erano irrilevanti per l'inchiesta. Lei di nuovo aveva chiesto che le indagini non fossero archiviate. Il ricordo del vicedirettore di Rai1 e del presidente della Fnsi.