Pacchetto aiuti Germania salva Lufthansa, Stato primo azionista Salvataggio da 9 miliardi. Vi sarà una partecipazione diretta nel capitale del 20%. Scholz: soluzione molto positiva

Condividi

di Tiziana Di Giovannandrea Approvato il pacchetto di aiuti per il salvataggio della compagnia aerea Lufthansa. Il piano prevede la dotazione di 9 miliardi di euro con una partecipazione diretta nel capitale del 20% da parte dello Stato, che diventa il primo azionista.La compagnia aerea infatti è stata informata che l'Economic Stabilization Fund (Wsf)- Coordinamento del Fondo di stabilizzazione economica- del Governo tedesco ha approvato il pacchetto di stabilizzazione per l'azienda. Il Consiglio Direttivo supporta il piano.Lo ha confermato il ministro delle Finanze tedesco,, definendo quella sul tavolo "una soluzione molto positiva". Il ministro ha sottolineato che Lufthansa è una "impresa di successo" che ha subito problemi "a causa delle restrizioni del Coronavirus". Al colosso tedesco "serve un ponte per attraversare la crisi e andare avanti", ha spiegato Scholz.Il pacchetto di salvataggio è soggetto all'approvazione della Commissione Europea e alle condizioni relative alla concorrenza.La cancelliera tedesca, intanto, si sarebbe detta contraria alle condizioni richieste per il salvataggio dalla Commissione Ue, che pianificherebbe di prendere i diritti di decollo e di atterraggio nelle sedi principali di Francoforte e Monaco di Baviera. In una riunione interna al partito di oggi la cancelliera avrebbe detto di non voler essere convinta "troppo" dalla Commissione Ue. "Sarà una battaglia dura" avrebbe aggiunto la cancelliera in riunione, secondo quanto a riferito un partecipante alla riunione della Cdu alla Dpa.