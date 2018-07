La politica del governo Di Maio: "Oggi giornata storica per il taglio dei vitalizi". Sforbiciata a pensioni sopra 4mila euro Il Ministro al Fatto Quotidiano annuncia anche la pubblicazione del dl Dignità. "Sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale a ore", dice Di Maio. "Mi sono confrontato con Galli. E nel decreto in Parlamento verranno inseriti incentivi per i contratti a tempo indeterminato. Sarà un’aggiunta, non una modifica". Ci saranno cambiamenti? "Si può fare di più sulla sburocratizzazione"

L'agenda del governo vede in primo piano ancora il dossier immigrazione ma anche i provvedimenti del cosiddetto decreto dignità e il taglio a vitalizi e pensioni d'oro. Proprio su questi ultimi punti arrivano nuovi annunci dal vicperemier Di Maio."Oggi è giornata storica, almeno per il simbolo che rappresenta questa decisione che dopo oltre 30 anni sancisce un principio chiaro, se hai versato i contributi allora il vitalizio ti spetta, se non hai versato no". Così il vice premier e ministro per lo Sviluppo economico e per il Lavoro Luigi Di Maio a Unomattina sul taglio dei vitalizi. "È un principio di giustizia", sottolinea, aggiungendo: "mi avevano sempre detto che non si poteva fare. Siamo arrivati noi e in meno di 100 giorni li abbiamo tagliati".Sforbiciata in arrivo per le pensioni "anche sopra i 4.000 euro, per coloro che non hanno versato i contributi a sufficienza". Lo ha annunciato a UnoMattina il vice premier M5S Luigi Di Maio, spiegando che il provvedimento è già pronto e arriverà dopo il taglio dei vitalizi. "L'obiettivo è quello di tagliare le pensioni d'oro per ridare alle minime", spiega il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico.In un'intervista al Fatto Quotidiano Di Maio affronta anche il caso Vos Thalassa e in genere gli interventi in mare. "Stiamo gestendo una situazione complessa, che coinvolge più ministeri, e che non può essere affrontata solo con delle comunicazioni. Una questione come quella della nave Vos Thalassa che sta andando a Trapani implica tanti problemi. Ma alla fine troviamo sempre la soluzione migliore", dice Di Maio. "Sono d’accordo sul fatto che se alcune persone aggrediscono chi le ha salvate, devono essere sottoposte a un atto coercitivo - afferma -. Dopodiché se la nave batte bandiera italiana è complicato dirle che non può approdare in Italia, altrimenti ci ritroveremmo con un precedente pericoloso"."Va stabilita una graduatoria operativa per i salvataggi in acque internazionali - sostiene il vicepremier -. Ovvero, se la Guardia costiera libica vuole intervenire nelle acque della sua Sar, bisogna lasciarla fare. Se invece ci chiede una mano, la aiutiamo con le nostro motovedette, ma favorendo comunque l’imbarco sulle navi libiche. Ma se proprio dobbiamo, allora interverrà la nostra Guardia costiera. Però deve diventare un fatto straordinario"."Chiederemo all'Unione europea di esser trattati come tutti gli altri Paesi, come Spagna e Francia che hanno finanziato per anni riforme per famiglie che fanno figli, avendo concessioni di bilancio. Siamo un Paese fondatore, anche noi vogliamo le stesse concessioni". Così ancora il vice premier Luigi Di Maio. "La voce dell'Italia in Europa - aggiunge il leader di M5S - si sentirà forte e chiara, perché il problema principale in Italia sono lavoro ed economia e questo è il momento in cui si trovano le risorse per fare il reddito di cittadinanza, le modifiche alla legge Fornero e la flat tax".Il Ministro al Fatto Quotidiano annuncia anche la pubblicazione del dl Dignità. "Sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale a ore", dice Di Maio. "Mi sono confrontato con Galli. E nel decreto in Parlamento verranno inseriti incentivi per i contratti a tempo indeterminato. Sarà un’aggiunta, non una modifica". Ci saranno cambiamenti? "Si può fare di più sulla sburocratizzazione"."Non faremo un passo indietro e non accetto nessun tipo di confronto. Quando è a rischio la salute degli italiani, come con il gioco d'azzardo, si va avanti come un treno". Così il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio a 'Unomattina' parlando del divieto di pubblicità dei giochi introdotto con il Decreto Dignità.Ieri dal vicepremier era invece arrivata l'apertura sui voucher. "Se i voucher possono servire a settori come l'agricoltura e il turismo, per specifiche competenze, allora ben vengano", "l'unica cosa che chiedo alle forze di maggioranza è quella di evitare abusi in futuro". Così il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, presentando le linee guida dei suoi dicasteri al Senato.