Dichiarazione integrativa DL Fisco. Di Maio: 'Quando mi si dice che ero distratto, non ci sto' Il vicepremier Luigi Di Maio, in un video su Facebook, ha puntualizzato la sua versione su quanto è nel Consiglio dei Ministri di lunedì scorso a proposito del Decreto fiscale: "Conte ha enunciato principi generali non ha letto dettaglio norma"

di Tiziana Di Giovannandrea In un video pubblicato su Facebook Luigi Di Maio puntualizza e da la sua versione su come sono andate le cose durante l'approvazione del Decreto fiscale in Consiglio dei Ministri lunedì scorso."Salvini dice che non vuole passare per fesso, io non posso passare per bugiardo" ha detto Luigi Di Maio, vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, nel video pubblicato su Facebook. "In Consiglio dei Ministri di lunedì - ha spiegato - è stato letto il comma 9 dell'articolo 9 che parla di condono tombale penale per gli evasori? La risposta è no. Quando si dice che Conte leggeva e Di Maio scriveva si dice una cosa non vera perchè nel Cdm non si legge norma per norma un decreto o una legge, si enunciano i principi generali. Conte ha enunciato i termini generali dell'accordo sulla pace fiscale" e "non si è mai parlato di condono penale e non si è mai parlato di fondi esteri"."O anche Salvini - conclude - era d'accordo con il condono penale per i grandi evasori, l'ha sentito e non ha detto niente, ma non è vero, i ministri 5 Stelle e Conte sono a testimoniarlo, o è come dico io. Quando mi si dice che era distratto io non ci sto" ha aggiunto.Sul pre-consiglio ha precisato "Se sul Decreto Fiscale non si è fatto un pre-consiglio non è per il M5S, noi abbiamo chiesto di riunirlo, né è per il Presidente Conte che non l'ha convocato, è un'altra persona che deve riunirlo e mi fermo qui". Il Vice premier ha sottolineato che nel corso del CdM: "Mai si sono lette 50 pagine di articolato perché questo avviene nel pre-consiglio. In CdM si enunciano i principi generali, non si legge norma per norma un decreto, non l'abbiamo mai fatto nemmeno per il 'decreto dignità' e per il 'decreto sicurezza' ".Secondo Di Maio è necessario rivedere la procedura dei Cdm perché non ci devono più essere malintesi e tutto si discuterà nel CdM di domani, sabato 20 ottobre.In chiusura del video ha dato l'appuntamento alla due giorni romana dei 5Stelle: "Ci si vede ad 'Italia 5 Stelle' " .Su quanto accaduto lunedì scorso c'è stata una nota di Palazzo Chigi: "La bozza del decreto fiscale che gli uffici hanno fatto trovare durante il Consiglio dei Ministri non conteneva la dichiarazione integrativa di cui all'articolo 9: questa norma risultava in bianco proprio perchè l'accordo politico è stato raggiunto poco prima e gli uffici non hanno fatto in tempo a tradurlo sul piano della formulazione tecnico-giuridica".