Treviso Lutto nel motociclismo, morto il fondatore dell’Aprilia Ivano Beggio E’ deceduto ieri all’ospedale di Montebelluna, aveva 73 anni e sulle sue moto si sono forgiati campioni come Max Biaggi e Valentino Rossi

Ivano Beggio

E' deceduto la scorsa notte all'ospedale di Montebelluna il fondatore dell’Aprilia, Ivano Beggio, all’età di 73 anni. Era nato a Rio San Martino di Scorz, nel veneziano, e aveva affiancato da giovanissimo il padre nella piccola officina di costruzione di biciclette. A 27 anni, rimasto orfano, aveva assunto la guida dell’Aprilia a Noale, orientandola sempre più verso la produzione di mezzi sportivi e aggiudicandosi nel 1977 il titolo italiano 125 e 250 centimetri cubici, con Ivan Alborghetti.Il 26 giugno 1987, per la prima volta, un’Aprilia si aggiudicò una gara di campionato mondiale e nel 1989 la casa motociclistica vinse il primo titolo europeo di velocità. Nel 1992 arrivarono i primi due titoli iridati nel Trial e nel mondiale velocità classe 125. Beggio lasciò successivamente, nel 2003, la presidenza di Aprilia, sulle cui moto si sono forgiati campioni come Max Biaggi e Valentino Rossi. Sotto il profilo associativo, Beggio fu presidente di Confindustria Venezia per alcuni anni, a partire dal 1991. L'imprenditore, che abitava ad Asolo, lascia la moglie Tina e il figlio Gianluca.