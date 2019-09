Il caso M5S, Casaleggio all'Onu per parlare di Rousseau. Esplode la polemica Il Pd insorge: conflitto d'interessi. FI e Lega: vergognoso. Per il M5s si tratta di polemiche pretestuose

Davide Casaleggio porterà alle Nazioni Unite la piattaforma Rousseau, la creatura web ereditata dal padre Gianroberto su cui gli elettori del Movimento 5 stelle discutono e decidono. Lo farà in un incontro sulla cittadinanza digitale promosso dal governo italiano a New York e lo annuncia in un'intervista al Corriere della sera.

Ma in poche ore, viene travolto dalle critiche. Le più agguerrite vengono dal Pd, che insorge e invoca il rischio del conflitto di interessi. 'A nome di quale governo? Chi l'ha deciso?', si chiedono i Democratici. Ma anche le opposizioni si scaldano. Forza Italia annuncia un'interrogazione urgente al Senato per chiedere conto di "questo scempio" al ministro Di Maio, in quanto leader dei 5Stelle. Matteo Salvini tuona che "è una vergogna" e giovedì il suo partito chiederà spiegazioni in commissione esteri alla Camera, con un question time urgente. Tanto che, in serata, interviene la rappresentanza diplomatica italiana all'Onu per cercare di gettare acqua sul fuoco: si tratta di un "side event", premette.

Interviene la rappresentanza italiana all'Onu

Di un convegno sulla cittadinanza digitale nel quale l'Italia sarà rappresentata dalla ministra dell'Innovazione Tecnologica Paola Pisano. Interverranno esperti internazionali del settore tra cui Davide Casaleggio, in qualità di rappresentante della società civile. Più netta la difesa di Casaleggio da parte dei Cinquestelle che tirano in ballo anche Romano Prodi: "in merito alle pretestuose e strumentali polemiche sulla partecipazione di Casaleggio all'Onu, si ricorda - fanno sapere fonti M5s - che solo un anno fa la Rappresentanza Permanente all'Onu ha organizzato un evento invitando tra gli altri il prof. Romano Prodi, in qualità di presidente della Fondazione per la Collaborazione tra i Popoli" La platea tanto discussa sarà un evento sulla cittadinanza digitale, organizzato dal governo attraverso la rappresentanza permanente italiana all'Onu. Oltre a Casaleggio interverranno professionisti e rappresentanti della società civile di varie parti del mondo che si occupano di nuove tecnologie. Insomma - è la spiegazione dell'imprenditore - è inevitabile che si inviti Rousseau parlando di democrazia on line. "All'estero il progetto è diventato un case study in diversi Paesi e ci guardano con grande interesse, dovremmo esserne orgogliosi", rimarca.

I 'sospetti' del Pd

Ma non è il sentimento diffuso nel nuovo alleato di governo, che sospetta che la Casaleggio associati usi il governo per avere un palco internazionale e farne uno spot dei propri affari.



L'ex presidente dem, Matteo Orfini, non usa giri di parole, ad esempio. "Capisco che ora siamo al governo insieme, ma proprio per questo dobbiamo dirci la verità: che il Governo italiano organizzi la presenza di Casaleggio all'Onu per promuovere la sua associazione non è normale. A proposito di conflitto d'interessi". Un fil rouge che lo accomuna al collega Filippo Sensi: "Leggo di una proposta Casaleggio all'Onu. A nome, nientemeno dell'esecutivo italiano. Quale? Quello di prima? Quello di adesso? E il governo? Russò? Sveglia", twitta l'ex portavoce di Matteo Renzi e Paolo Gentiloni. Anche Andrea Romano picchia duro: "Casaleggio continua ad evitare il macigno che pesa sulla democrazia italiana: il conflitto d'interessi tra la sua azienda privata e il partito dai cui parlamentari riceve finanziamenti obbligatori", scrive sui social network. Aggiungendo: "Superare quel conflitto d'interessi sarebbe nell'interesse di tutti, anche della maturazione del M5S".

Critiche arrivano anche dalle opposizioni

La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, punta il dito: "Il governo in cui siede Di Maio, ministro degli Esteri e capo politico del M5S, organizza all'Onu un evento sulla cittadinanza digitale e invita Davide Casaleggio a promuovere il progetto Rousseau. Nessuno ha niente da dire su questo enorme conflitto di interessi? Cercasi coerenza Cinquestelle". Seguita dalla forzista Matilde Siracusano: "Per anni, i grillini hanno ingiustamente accusato Berlusconi di utilizzare il governo per le sue aziende e per la pubblicità, loro invece hanno trasformato il governo stesso in un grande spot per i loro affari". L'esponente azzurra chiede l'intervento del Parlamento: "È un conflitto d'interesse gigantesco".