La leadership dopo il crollo alle europee M5S, Di Maio: "Al voto degli iscritti su Rousseau il mio ruolo di capo politico" La domanda a cui dovranno rispondere gli utenti è: confermi Luigi Di Maio come capo politico del Movimento 5 Stelle? Le votazioni saranno aperte dalle 10 alle 20 di domani 30 maggio, spiega il leader 5 Stelle. Fico: "Stasera c'è una riunione dei gruppi parlamentari, parlerò in riunione"

Condividi

"Chiedo di mettere al voto degli iscritti su Rousseau il mio ruolo di capo politico, perché è giusto che siate voi ad esprimervi. Gli unici a cui devo rendere conto del mio operato". Lo scrive Luigi Di Maio sul blog delle Stelle.La domanda a cui dovranno rispondere gli utenti è: confermi Luigi Di Maio come capo politico del Movimento 5 Stelle? Le votazioni saranno aperte dalle 10 alle 20 di domani 30 maggio, spiega Di Maio sul blog."A differenza di alcuni, ma assieme a tanti anche di voi, sono sei anni che non mi fermo e credo di aver sempre onorato sempre i miei doveri, rendendone sempre conto a tutti gli iscritti e gli attivisti del Movimento", scrive il leader 5 Stelle."Non mi sono mai risparmiato in nessuna campagna elettorale. Ce l'ho messa sempre tutta anche quando nessuno ci credeva", aggiunge."Sarà tutto il Movimento 5 Stelle a scegliere. Se il Movimento rinnoverà la fiducia in me allora ci metteremo al lavoro per cambiare tante cose che non vanno - aggiunge il vicepremier - Io personalmente con ancora più impegno e dedizione", scrive Di Maio. Che annuncia: "Stasera analizzeremo l'esito del voto europeo insieme a tutti i parlamentari, in occasione dell'assemblea congiunta. Nei prossimi giorni farò altrettanto con i neo parlamentari europei, con i consiglieri regionali e una rappresentanza dei consiglieri comunali e con i sindaci"."Stasera c'è una riunione dei gruppi parlamentari, parlerò in riunione". Così ha risposto il presidente della Camera, Roberto Fico, interpellato a margine della presentazione di un rapporto sul Welfare alla Sapienza, sul voto chiesto agli iscritti dal capo politico del M5s, Luigi Di Maio.