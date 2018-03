Dopo le elezioni M5S, Di Maio: no a un governo istituzionale o di tutti. Tornare al voto non ci spaventa Il leader dei Cinque Stelle incontra la stampa estera: "Le presidenze delle Camere non riguardano la questione del governo, ma sono figure di garanzia che riguardano il Parlamento"

Condividi

"Non contempliamo alcuna ipotesi di governo di tutti o istituzionale: gli italiani hanno votato un candidato premier". Lo afferma il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, incontrando la stampa estera."Tornare a votare? Questo non ci spaventa". E precisa: "Le presidenze delle Camere non riguardano la questione del governo, non devono essere legate a dinamiche di governo, ma sono figure di garanzia che riguardano il Parlamento"."La parola chiave è responsabilità. Facciamo appello alla responsabilità a tutte le forze politiche. Sento solo parlare di leader e segreterie: mettiamoci al lavoro per l'Italia". Continua Di Maio e ribadisce: "Non siamo disponibili a immaginare una squadra di governo diversa da quella espressa dalla volontà popolare: c'è stata una grande investitura"."Se dovessimo andare al governo come spero la nostra linea non è isolare l'Italia ma che sia un paese che comunica il più possibile con il resto del mondo". "L'Italia - annuncia - con noi resterà nell'Unione europea, con l'ambizione di cambiare le cose che non funzionano". "Non credo - aggiunge - che ci sia da stravolgere la politica estera dell'Italia ma farla valere di più. Mi chiedono se il mio primo viaggio da premier lo farei a Mosca o negli Usa, io dico Bruxelles".Le nostre misure economiche saranno sempre ispirate alla stabilità del Paese: non vogliamo trascinare le dinamiche economiche nelle diatribe politiche. Credo che oggi Padoan sia stato molto irresponsabile a trascinare le questioni tra Italia e Bruxelles rispondendo 'non so' a proposito del futuro dell'Italia. E' stata quasi una provocazione, come a dire che 'ora che me vado all'opposizione avveleno i pozzi. Tutti siamo chiamati alle responsabilità"."Il tema dei cambi di casacca interessano i singoli parlamentari, non sto incoraggiando cambi di casacca, ci mancherebbe altro. Siamo per rivedere il vincolo di mandato. Ma credo nella democrazia parlamentare, è giusto che le forze politiche dialoghino, si confrontino sulle leggi, non sulle cariche"."L'Unione europea deve tutelare il made in Italy sempre di più, c'è tanto da fare e io credo molto nel dialogo e soprattutto nella presenza: noi come Parlamento italiano abbiamo bisogno di schierare la squadra in campo per vincere la partita e abbiamo tanto da fare con il nostro corpo diplomatico e funzionari". Il capo politico del M5S sottolinea di essere a favore di una "cultura espansiva ma con l'obiettivo di ridurre il debito", tagliando "ciò che non serve" e mettendo in campo "misure espansive per ripagare il debito pubblico".