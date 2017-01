M5s Fico: aderire ad Alde e Marra due errori. Al voto con legge elettorale che esce da Consulta Il presidente M5s della Commissione di Vigilanza Roberto Fico intervistato da Maria Latella spiega: 'Noi non siamo un movimento che fa alleanze. Nel Parlamento Ue c'è un meccanismo che ci costringe a farle, ma il nostro posto vero è nei non iscritti, finchè non raggiungiamo il numero per fare il gruppo nuovo'.



Condividi

"Non sapevo che avremmo aderito ad Alde. Lo reputo un errore e anche questo errore andrebbe ammesso. Noi non siamo un movimento che fa alleanze. Nel Parlamento Ue c'è un meccanismo che ci costringe alle alleanze, ma il nostro posto vero è nei non iscritti, finché non raggiungiamo il numero per fare il gruppo nuovo". Lo ha detto il presidente della Commissione di Vigilanza, Roberto Fico, a L'intervista di Maria Latella su SkyTg24."Io posso solo immaginare una Ue sotto l'ombrello dell'Ue, che lavori per il bene dei popoli europei".Alla domanda se M5S immagini una Ue sotto l'ombrello della Russia. "La Nato è un sistema che non ha ragione di esistere nei termini attuali, così come è stato nel passato - ha detto ancora - vorremmo trasparenza e essere sovrani a casa nostra. Non in chiave filorussa o filoamericana, ma italiana". In merito all'uscita dall'euro, Fico ha aggiunto di essere favorevole al referendum perché "sulle cose importanti è giusto chiedere il parere ai cittadini"."Il 24 gennaio la Corte Costituzionale presenterà le correzioni sull'Italicum e per noi si può andare a votare con la legge che uscirà dalla Consulta, applicata in modo uniforme. Poi, il prima possibile si va al voto". Secondo Fico: "Noi non facciamo alleanze né con la Lega né con il Pd. Se ci sarà il proporzionale puro speriamo di avere il 51%, così presenteremo il nostro programma e vedremo chi ci sta, ma sui temi"."Renzi, avendo problemi nel Pd, preferisce guardare in casa dei altri. Dice che faranno un programma in modo originale, ma noi lo stiamo già facendo. Cerca solo di buttare fango ma è meglio che guardi in casa sua". Ha detto Fico commentando l'intervista del segretario Pd Matteo Renzi a La Repubblica.Marra è stato un grave errore. Ora comunque è in galera. Quando si sbaglia bisogna dirlo perchè siamo diversi da altri partiti". Ha ammesso il presidente della Commissione di Vigilanza Rai. "Nessuno pensava che sarebbe stato facile governare Roma - ha aggiunto, rispondendo a una domanda sull'emergenza riscaldamenti nelle scuole - non c'e' stato mai un standard organizzativo rispetto ai riscaldamenti e proprio oggi il sindaco ha organizzato un sistema differente per non fare accadere piu' questo". "A Livorno - ha proseguito - siamo riusciti ad andare a buon fine utilizzando un modello totalmente diverso dal Pd".