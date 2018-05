M5S, Grillo: "Mattarella ha intortato? Fa parte del gioco" In un post pubblicato sul blog, Beppe Grillo commenta la crisi istituzionale in corso: nessun riferimento a una richiesta di impeachment avanzata da Luigi Di Maio e sollecitata da altri esponenti del Movimento. Piuttosto, Grillo sembra smorzare i toni e sul governo mancato dice: "Ci hanno bloccato? Ok, fa parte del gioco!"

Il fondatore del M5S Beppe Grillo

Chissà se l'ultima parola è ancora la sua. Perché se così fosse, Beppe Grillo usa toni diversi da quelli degli altri esponenti del Movimento che continuano ad attaccare il Capo dello Stato, per la crisi in corso e il mancato governo giallo-verde.. "L'establishment è riuscito a bloccarci? Ok, fa parte del gioco! Non siamo affetti dalla sindrome dell'adolescente ribelle che spera che alla fine il padre gli dia ragione. Mattarella ha intortato le cose oppure ha fatto lo sgambetto alla democrazia? Lo vedremo, ma quel che è sicuro è il cuore della contesa: c'è chi vuol vivere inginocchiato alle ragioni della finanza e chi no".Lo dice sul Blog delle Stelle Grillo che aggiunge: "Non serve capirne la storia o denunciarne le intenzioni perché le loro posizioni sono scoperte finalmente mentre le nostre lo sono sempre state. Paradossalmente e finalmente: si parla di politica". Secondo il fondatore del Movimento un "confronto fra interessi diversi combattuto con mezzi diversi dalla violenza, dopo avere denudato la casta questo era il nostro obiettivo più importante: un paese che tornasse a porsi i temi che contano per il suo futuro. Certo, sarebbe stato meglio non perdere altro tempo a "cottarellarci" al sole filtrato da un'aria così difficile da respirare ma il confronto proseguirà: questa è la politica bellezze! In alto i cuori". Conclude Grillo.Prima di smorzare un po' i toni sulla decisione di Mattarella di dire no alla nomina di Paolo Savona a ministro dell'Economia bloccando di fatto la nascita del governo Lega-M5S, il Garante del Movimento, sempre nello stesso post, aveva fatto una premessa: "Sento definire quello che successo come drammatico, incredibile e un gravissimo scontro istituzionale, in un crescendo di allarmati ed allarmati squittii. Eravamo talmente abituati all'idea che "politica" significasse correre dietro a personaggi scandalosamente impresentabili da confondere la cronaca rosa shocking delle loro demenziali imprese. Ci siamo fatti confondere per venti anni dalle dispute fra lo Psiconano e De Benedetti, dalle imprese di Formigoni e dalle pirloette degli eredi del PCI sino a dimenticarci che cosa fosse la politica".