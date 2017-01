Il nuovo codice etico M5S, Grillo: "Svolta garantista? Altra bufala dei media" Dopo il voto on line di ieri sul Codice di comportamento del MoVimento 5 Stelle in caso di coinvolgimento in vicende giudiziarie al quale ha partecipato meno della metà degli iscritti

"Il codice di comportamento di M5S (votato ieri dalla stragrande maggioranza degli iscritti) rappresenta una svolta garantista? Falso. E' un'altra bufala di giornali e tv".Lo scrive Beppe Grillo sul suo blog. M5S, prosegue "garantisce ai cittadini che chi tra i suoi eletti non rispetta i principi a cui ha aderito come portavoce viene messo fuori dalla porta. Non aspettiamo il terzo grado di giudizio". "Già al primo grado - aggiunge - si prevede l'espulsione. Se nel Pd si applicasse lo stesso nostro Codice, non resterebbe quasi più nessuno".Ieri il voto on line: "40.954 iscritti hanno partecipato alla votazione sul Codice di comportamento del MoVimento 5 Stelle in caso di coinvolgimento in vicende giudiziarie che è stato ratificato con il voto favorevole del 91% dei partecipanti, pari a 37.360 iscritti", è scritto sul 'Blog delle stelle'. Hanno partecipato alla votazione per il programma Energia 40.977persone, hanno votato Sì in 40.516 e No in 461.