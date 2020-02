Il caso nel Movimento Pesaro, capogruppo M5S diventa assessore al Comune a guida Pd. Ira di Crimi Su alleanza Pd-M5S è caos nei pentastellati. C'è chi pensa sia un esperimento in vista delle elezioni Regionali di primavera

di Tiziana Di Giovannandrea Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, Pd, offre alla capogruppo M5s in Comune, Francesca Frenquellucci, l'assessorato all'Innovazione. Un irato Vito Crimi, reggente del Movimento, lancia nei confronti della pentastellata un aut aut perentorio, tramite missiva, in cui avvisa: "Se accetta sarà incompatibile con i nostri valori".In particolare nella missiva è stato rappresentato a Frenquellucci come l'ingresso in una Giunta che non sia a guida Movimento 5 Stelle risulti essere incompatibile con la permanenza all'interno del Movimento stesso; regola questa nota a tutti i portavoce pentastellati. Qualora, dunque l'accettazione di tale incarico corrisponda al vero, il capo politico ha chiesto all'interessata di comunicare immediatamente se intenda autosospendersi. In ogni caso, la posizione di Frenquellucci sarà posta al vaglio del Collegio dei Probiviri, per le determinazioni di loro competenza.Frenquellucci è stata candidata sindaco del M5S, avversaria politica del sindaco Ricci alle amministrative e poi all'opposizione. Ora si trova a fianco del primo cittadino pesarese come assessore. E' il primo caso in Italia di alleanza tra Pd e M5s, ma nel Movimento, scoppia il caso. Anche perché il passaggio in Giunta di Frenquellucci va nella direzione di alleanze auspicata dal segretario Pd Nicola Zingaretti in vista delle prossime elezioni Regionali.Dopo la linea dura tracciata da Vito Crimi la diretta interessata, in serata ha replicato."Dimettermi, autosospendermi? E perché? Non capisco perché non posso fare quello che M5s sta facendo ai tavoli nazionali", ha replicato Frenquellucci. "Ho fatto solo quello che era nel programma del M5s, portando avanti temi del M5s, e ho ottenuto il risultato di riportare l'Università a Pesaro, una cosa per la quale si erano battuti i miei predecessori in Consiglio comunale e che avevo messo nel mio programma elettorale" ha dichiarato all'Ansa Frenquellucci. "Ho fatto quello che stavo facendo prima, da consigliere - ha aggiunto - solo che, in quel caso, per fare approvare i miei progetti ho dovuto 'appoggiarmi' alle delibere fatte da un altro assessore. Entrando in giunta potrò proporre degli atti".Frenquellucci ha poi sottolineato che l'ingresso in Giunta è arrivato dopo "un laboratorio politico di 5 mesi" dove si è pensato, tramite una convenzione con l'Università Politecnica delle Marche, di realizzare un corso di 'laurea in ingegneria dell'informazione'. Tra le sue deleghe dovrebbero esserci Attività economiche, Servizi demografici, Reti informatiche e Città digitale, Democrazia diretta, Università.