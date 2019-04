Nuovo tavolo per nuova legge, invitate anche opposizioni M5S, Spadafora: "Il disegno di legge Pillon è archiviato, mai in aula" "Adesso bisogna scrivere un nuovo testo per andare incontro ai temi del diritto di famiglia". Al ministro leghista Fontana replica: "Siamo sveglissimi. Ridicole le posizioni di Verona"

"Il provvedimento Pillon è chiuso. Quel testo non arriverà mai in aula, è archiviato. Adesso bisogna scrivere un nuovo testo, che probabilmente prenderà anche qualcosa di buono, ma molto poco, per andare incontro ai temi del diritto di famiglia, ma non come aveva pensato Pillon". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Vincenzo Spadafora (M5S). "Sono state fatte le audizioni in Commissione Giustizia, adesso c'è un nuovo tavolo Lega-M5S al quale sono invitate anche le opposizioni".Spadafora ha poi replicato al ministro leghista Fontana che lo ha accusato di dormire : "Devo dire che soffro anche un po' di insonnia, siamo sveglissimi. Siamo stati insieme con Fontana due settimane, dieci giorni prima del convegno a New York alla conferenza mondiale sulle donne, e non ho fatto altro che ricordargli che era assurdo il fatto che lui andasse lì e che erano ridicole le posizioni di Verona. Quando riesco a incontrarlo gliene parlo molto volentieri. Gliel'ho ribadito anche a voce personalmente mentre eravamo a New York pochi giorni prima. Spero mi abbia riconosciuto, però ero io", ha sottolineato il sottosegretario intervistato nel programma Omnibus su La7.