Roma M5S, Tribunale respinge il ricorso sul contratto di Raggi

Il Tribunale civile di Roma ha respinto il ricorso sul contratto firmato dalla sindaca di Roma Virginia Raggi che disponeva una penale di 150mila euro in caso di violazione del codice etico di M5S.Secondo quanto si apprende, la I Sezione ha respinto il ricorso dell'avvocato Venerando Monello sia nella parte in cui sichiedeva la nullità del contratto sia sulla conseguente questione riguardante l'ineleggibilità della sindaca."Tanto rumore per nulla. Dopo la batosta elettorale a Roma, il Pd ne subisce un'altra in Tribunale. Il giudice non ha accolto la richiesta con la quale i dem cercavano di ribaltare il risultato delle urne che ha visto il M5S vincere". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi sul blog di Beppe Grillo, dopo il rigetto del ricorso dell'avvocato Venerando Monello che ne contestava l'ineleggibilità.