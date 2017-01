Oggi si chiude il voto online M5S decide sulle alleanze in Europa. Farage: "Senza di noi perderà voti" Fino alle 12, gli iscritti del Movimento voteranno sulla proposta di Beppe Grillo di rivedere le alleanze all'Europarlamento. Il fondatore ha lanciato infatti il divorzio dal gruppo degli euroscettici dell'Ukip di Nigel Farage, indicando come nuovi alleati i liberaldemocratici dell'Alde. Spiazzando la base

Si chiuderà a mezzogiorno la votazione online del Movimento 5 stelle per decidere sulla proposta di Beppe Grillo di rivedere le alleanze all'Europarlamento. Il fondatore ha lanciato infatti il divorzio dal gruppo degli euroscettici dell'Ukip di Farage, indicando come nuovi alleati i liberaldemocratici dell'Alde."I recenti avvenimenti europei, come la Brexit- ha spiegato Grillo sul suo blog- ci portano a ripensare alla natura del gruppo EFDD. Con lo straordinario successo del Leave, Ukip ha raggiunto il suo obiettivo politico: uscire dall'Unione europea. Parliamo di fatti concreti: Farage ha già abbandonato la leadership del suo partito e gli eurodeputati inglesi abbandoneranno il Parlamento europeo nella prossima legislatura. Fino ad allora, i colleghi inglesi saranno impegnati a valorizzare le scelte che determineranno il futuro politico del Regno Unito. Abbiamo studiato le percentuali di voto condiviso con Ukip e le atre delegazioni minori: la cifra non supera il 20%. Molto poco. Rimanere in EFDD equivale ad affrontare i prossimi due anni e mezzo senza un obiettivo politico comune, insieme a una delegazione che non avrà interesse a portare a casa risultati concreti". La proposta ha suscitato alcuni dubbi tra i Big del M5s e preso in contropiede la base, cui spetta però l'ultima parola proprio con la votazione via web iniziata ieri alle 19."Ho il sospetto che, se il Movimento 5 Stelle entrerà a far parte dell'Alleanza dei Liberali e dei Democratici per l'Europa, il consenso per il parato di Grillo non durerà a lungo", "non sapevamo niente di questo voto indetto da Grillo per decidere con chi allearsi a Strasburgo. E per la verità non ne sapevano niente nemmeno molti parlamentari europei dello stesso Movimento". Così Nigel Farage, in una intervista a Repubblica, commenta la decisione di Beppe Grillo. E aggiunge: "Da un punto di vista politico, sarebbe completamente illogico per il Movimento 5 Stelle scegliere di unirsi al gruppo più fanaticamente filo-europeo del parlamento di Strasburgo. L'Alleanza dei Liberali e dei Democratici per l'Europa non appoggia l'uso dei referendum, né il fondamentale principio della democrazia diretta. E l'Alleanza dei Liberali e dei Democratici per l'Europa è anche la voce più forte all'interno del parlamento europeo a favore della creazione di un esercito della Ue. Tutte posizioni in contrasto con quelle del Movimento 5 Stelle, mi pare". E conclude: "Sia l'Ukip che il Movimento 5 Stelle, naturalmente, sono liberi di scegliere di rimanere parte di un'alleanza politica o di lasciarla. Certo è curioso che alcuni parlamentari europei del partito di Grillo, da quanto ci risulta, vorrebbero categoricamente restare nel gruppo Europe of Freedom and Direct Democracy, cioè insieme a noi. Ma siamo persone adulte e facciamo loro i migliori auguri".